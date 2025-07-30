Genç Temizlik İşçisinden Bayrak Duyarlılığı

Şanlıurfa'da genç temizlik işçisinin bayrak hassasiyeti takdir topladı.

Şanlıurfa'da Balıklıgöl Platosu'nda sabah saatlerinde rutin çöp toplama çalışmalarını sürdüren temizlik personeli Ahmet Asım Bülte (23), bir çöp konteynerine Türk bayrağının atılmış olduğunu fark etti. Duruma kayıtsız kalmayarak yerden aldığı bayrağı öperek alnına koyan genç işçi, su ile temizlediği bayrağı platformdaki görevliye teslim etti. Çevredeki vatandaşlar, işçinin bu davranışını takdirle karşıladı. Cep telefonu kamerasına da yansıyan görüntüler, sosyal medyada büyük beğeni aldı. - ŞANLIURFA