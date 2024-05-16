Gençler 33 şehidin anıtına karanfil bıraktı

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Bingöl'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı birimlerde eğitim gören gençler, 33 şehidin anıtını ziyaret ederek hem karanfil bıraktı hem de Kur'an-ı Kerim okudu.

Bingöl'de 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı birimlerde eğitim gören gençler ile Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği, 33 şehidin anıtını ziyaret ederek karanfil bıraktı. Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Vahap Baysal, ziyaret çerçevesinde öğrencilere 33 şehitle ilgili bilgiler aktardı.

Ziyaretin bu hafta içinde olmasının önemli olduğunu belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından icra edilen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 15 -21 Mayıs tarihlerini Gençlik Haftası olarak kutluyoruz. Öğrencilerimizle beraber ilk etkinliğimizi şehitlerimize rahmet okumak ile başlatmak istedik. Bu kapsamda Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ve değerli aileleri ile 33 askerimizin bulunduğu anıta geldik. Şehitlerimizin anıtına karanfil bıraktık ve onlar için Kur'an-ı Kerim okuyarak ruhlarına hediye ettik" dedi. - BİNGÖL