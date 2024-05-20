Gençler Altıeylül'de buluştu - Son Dakika
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Gençler Altıeylül'de buluştu

Gençler Altıeylül\'de buluştu

Balıkesir'de gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu, heyecanını Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi'nde bir araya gelerek yaşadı.

20.05.2024 14:36  Güncelleme: 14:37
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Balıkesir'de gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu, heyecanını Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi'nde bir araya gelerek yaşadı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi'nde gerçekleştirilen etkinliklerle Ayyıldızlı Amfi de yapılan gösterilerde coşku ilçeyi sardı. Bayraklarla alanı dolduran vatandaşlar hep bir ağızdan şarkılara, marşlara ve etkinliklere katılarak bayram coşkusunu hep birlikte yaşadı.

50. Yıl Parkı'nı dolduran gençler bayram coşkusunu hep birlikte yaşadı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 'Gençlik Haftası' etkinliklerinde 3x3 Basketbol Turnuvası ödül töreni 50. Yıl Parkında gerçekleştirildi. Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli'nin de bulunduğu ödül töreninde, Balıkesir Gençlik Spor İl Müdürü Adem Özalp, ilçe müdürleri ve turnuvaya katılan gençler basketbol töreninde yer aldı.

Gençler ödüllerini Başkan Hakan Şehirli'den aldı

Turnuva boyunca göstermiş oldukları oyunla göz dolduran basketbolcular ödüllerini Başkan Şehirli'nin elinden aldı. Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Altıeylül Belediyesi tarafından ortaklaşa yapılan etkinliklerde gençler 19 Mayıs coşkusunu hep birlikte yaşadı. Turnuva boyunca 50. Yıl Parkı'nda çeşitli spor dallarıyla vakit geçirme şansı bulan gençler, "Başta Altıeylül Belediye Başkanımız Hakan Şehirli'ye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

19 Mayıs heyecanı Altıeylül'de coşkuyla yaşandı

3x3 Basketbol Turnuvası ödül töreninde takımlar ödüllerini Başkan Şehirli'den aldı. Başkan Şehirli, "105. Yıl dönümünü kutladığımız ve Ulu Önder Atatürk'ün sizlere armağan etmiş olduğu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. 'Bütün Ümidim Gençliktedir' diyen Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedeflere gençlerimizle birlikte yürüyeceğiz. Bizler Altıeylül Belediyesi olarak her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Onların başarılarıyla gurur duyacağız. Bu vesileyle turnuvaya katılan tüm takımlarımızı, kazanan takımları, ter döken tüm gençleri tebrik ediyor nice başarılar diliyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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