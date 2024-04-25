Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışması Finalleri Elazığ\'da Gerçekleşti

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Elazığ'da düzenlenen Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışma finalleri kapsamında kente gelen sinema oyuncuları Serkan Şengül ve Orhan Aydın, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan'ı makamında ziyaret etti.

Elazığ'ın kadim kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yaptığını ve bünyesinde önemli tarihi eserleri bulundurduğunu ifade eden sinema sanatçısı Serkan Şengül, kendilerini kabullerimden dolayı başkan Alan'a teşekkür etti. Elazığ'ın hem sanayi hem ekonomi hem de kültür-sanat alanında önemli bir yerde durduğunu ifade eden sanatçı Orhan Aydın, şehri oldukça kalkınmış ve gelişmiş olarak gördüklerini dile getirdi. Elazığ'da usta sinema oyucularını ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, 9 bin üyeleri ile şehrin ekonomik olarak gelişmesi yanında, sosyal ve kültürel olarak da gelişmesinde üzerlerine düşen görevi ifa ettiklerini ve bunun güzel sonuçlarını da gördüklerini ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençler Arası Kültür ve Sanat yarışmalarını Elazığ'da gerçekleştirmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Alan, etkinliklerin sorunsuz gerçekleşmesi ve bu kapsamda kente gelen her bir misafirimizin güzel anılarla Elazığ'dan ayrılmalarını sağlamak adına tüm halkımızın ve kurumların seferber olduğunu dile getirdi. - ELAZIĞ