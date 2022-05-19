Gençler geleceğin rapçisi olmak için yarıştı

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Gençlik ve Spor haftası çerçevesinde düzenlediği festivalde rep ses yarışması düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor festivali düzenlendi festival çerçevesinde Rep ses yarışması düzenlendi. Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen gençler Sunuculuğunu Kadir Çöpdemir'in yaptığı rep ses yarışmasında hünerlerini sergiledi. Festival Parkta düzenlenen yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi. Gençler kendi besteledikleri şarkılarını jüri önünde sergiledi. 4 gün sürecek olan festivalde birçok etkinlik, yarışma konser olacak.