Gençler geleceğin rapçisi olmak için yarıştı - Son Dakika
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Gençler geleceğin rapçisi olmak için yarıştı

19.05.2022 00:20

Gençler geleceğin rapçisi olmak için yarıştı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Gençlik ve Spor haftası çerçevesinde düzenlediği festivalde rep ses yarışması düzenlendi.

Gençler geleceğin rapçisi olmak için yarıştı

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Gençlik ve Spor haftası çerçevesinde düzenlediği festivalde rep ses yarışması düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor festivali düzenlendi festival çerçevesinde Rep ses yarışması düzenlendi. Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen gençler Sunuculuğunu Kadir Çöpdemir'in yaptığı rep ses yarışmasında hünerlerini sergiledi. Festival Parkta düzenlenen yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi. Gençler kendi besteledikleri şarkılarını jüri önünde sergiledi. 4 gün sürecek olan festivalde birçok etkinlik, yarışma konser olacak.

Gençler geleceğin rapçisi olmak için yarıştı
Gençler geleceğin rapçisi olmak için yarıştı
Gençler geleceğin rapçisi olmak için yarıştı
Gençler geleceğin rapçisi olmak için yarıştı

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Gaziantep'te gençlerin festival coşkusu Gaziantep'te gençlerin festival coşkusu
Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Festival, gençlik, RAP, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gençler geleceğin rapçisi olmak için yarıştı - Son Dakika


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