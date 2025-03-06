Gençler İçin Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günlerini millet ve devlet arasında iletişim köprüsü olma misyonumuz dolayısıyla hayata geçiriyoruz. Çünkü gerçekten burada bir iletişim köprüsü görüyorsunuz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Ankara'da başladı. ATO Congressium'da yaklaşık 40 kurum ve kuruluş, gençler için devlet teşviklerinin anlatıldığı stantlar açtı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda organize edilen, Bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri, Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlar ile çeşitli kurumların yer aldığı etkinliğe, öğrenciler ve aileler ilgi gösterdi.

Etkinliğe katılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, fuar alanındaki stantları gezerek hem bilgi aldı hem de gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

2021 yılından bu yana organizasyonu gerçekleştirdiklerini ve gençlerin çok ciddi şekilde katılım sağladığını belirten Altun, "2021 yılından bu yana çeşitli illerimizde bu organizasyonu gerçekleştirdik ve 1 buçuk milyon gencimiz devlet teşvikleri tanıtım günlerine katıldı. Devlet teşvikleri tanıtım günlerinde devletimizin kurum ve kuruluşları burada gençlerimizle bir araya geliyor ve gençlerimize devletimizin sağladığı imkanları, bursları, uluslararası programları, stajları, hibeleri, teşvikleri tanıtıyor. Bunlarla birlikte tabii ki kariyer imkanlarını tanıtıyor, istihdam imkanlarını tanıtıyor ve böylelikle gençlerimiz doğrudan kurum kuruluşlarımızın temsilcileriyle bir araya gelme imkanına sahip oluyorlar. Böylelikle gerçek anlamda bir etkileşim söz konusu oluyor. Biz Devlet Teşvikleri Tanıtım Günlerini millet ve devlet arasında iletişim köprüsü olma misyonumuz dolayısıyla hayata geçiriyoruz. Çünkü gerçekten burada bir iletişim köprüsü görüyorsunuz. Burada devletimizden milletimize, milletimizden de devletimize bir iletişim akışı söz konusu" dedi.

Gençlerin fuarlarda birçok imkan ile buluştuğunu aktaran Altun, şöyle devam etti:

"Gençler, kamu kurum kuruluşlarımızın istihdam imkanlarını görebiliyorlar. Burs imkanlarını görebiliyorlar, teşvik imkanlarını görebiliyorlar. Sağladığı fonları görebiliyorlar ve bu bağlamda baktığımızda gerçekten nitelikli bir etkileşim söz konusu oluyor. Gerçekten Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği aktif yönetişim sistemi içerisinde gerçekten bu türden organizasyonları nasıl kolaylıkla hayata geçebildiğini görüyoruz ve burada bu aktif yönetişim sisteminin olumlu çıktılarını yine gençlerimiz burada görebiliyorlar. Bizim aslında Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde gerçekten çok somut bir şekilde gençlerimize sunduğumuz imkanları, fırsatları tanıttığımız mekanlar. Doğrudan kurumlarımız yapıyor bunu. Kurumlarımızın yöneticileri doğrudan burada gençlerimizle buluşuyorlar ve bu da gerçek anlamda hem kamu kurum kuruluşları için hem gençlerimiz için çok önemli bir imkan. Allah'a çok şükür şunu çok açık ve net bir şekilde gözlemliyoruz. Tüketen değil, üreten, öğrenmeyi, bilmeyi, araştırmayı, keşfetmeyi esas alan bir gençlik günden güne daha büyüyor. Cumhurbaşkanımızın Teknofest kuşağı dediği kuşağı görüyoruz. Birçok kurumumuzun standını ziyaret ettik. Birçok gencimizle bir araya geldik, sohbet ettik. Gerçekten yine bu platformda gördüğümüz olumlu unsurlardan biri de proje yapan gençlerimiz proje yapmak isteyen gençlerimizle beraber bir araya geliyorlar. Bu anlamda rol model olarak gençlerimizle yine gençlerimiz olumlu bir şekilde etkileşim kuruyor. İfade ettiğim gibi gençlerimizi özne olarak görüyoruz ve gençlerimizin geleceğimizin inşasına katkı sunan aktörler olarak telakki ediyoruz. Bunun için de onlara imkan oluşturmaya gayret ediyoruz." - ANKARA