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Gençler Kağıthane'yi tercih etti - Son Dakika

Gençler Kağıthane'yi tercih etti

29.11.2021 15:03
Gençler Kağıthane'yi tercih etti

2020'nin ilk dokuz ayında pandeminin etkisi ile büyük ölçüde ertelenen taşınma hareketi bu yılın ilk dokuz ayında yeniden canlandı.

2020'nin ilk dokuz ayında pandeminin etkisi ile büyük ölçüde ertelenen taşınma hareketi bu yılın ilk dokuz ayında yeniden canlandı.

2016 yılından bu yana düzenli olarak hazırlanan bir raporda, 2021 yılı dokuz aylık sonuçları açıklandı. Rapora göre yılın ilk dokuz ayında pandemiyle mücadele kapsamında sınırlamaların devam etmesine rağmen İstanbul Avrupa Yakası'nda taşınma sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 426 bin 408'e ulaştı. Kağıthane, rapora göre meskenlerde doluluk oranı en çok artan ilk üç ilçeden biri olurken, 2 bin 840 konut ile İstanbul'da gençlerin kiracı olarak en çok tercih ettiği ilçelerin başında geldi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin gençlerin tercihini Kağıthane'den yana kullanmalarının kendileri için sürpriz olmadığını belirterek; "Sosyal, kültürel ve ulaşım alanında Kağıthane, vatandaşlarına büyük zenginlik ve kolaylık sunuyor. Bunun farkında olan gençlerimiz de Kağıthane'yi tercih ediyor. Biz bunu 2019 seçimleri öncesi öngörmüştük. Seçim öncesi söz verdiğimiz 53 projemizin çoğunluğu, gençlerin hayatını iyileştirici projelerden oluşuyor. Gençhane, Uygulamalı Eğitim Platosu, Kültür ve Sanat Akademileri, Uzay Evi, Eğitim Kampüsleri, Sosyal Medya Stüdyosu, Proje Üretim Merkezi, İstihdam Hizmet Noktası, Millet Kıraathaneleri, Sporcuhane, Yeni Okul ve Spor Kompleksleri projelerimizle gençlerin okul ve sosyal hayatlarında daha başarılı bireyler olmalarını hedefliyoruz" diye konuştu.

Başkan Öztekin seçim öncesi sözünü verdiği 53 projeden yüzde 75'inin hayata geçtiğini söyledi. - İSTANBUL

Gençler Kağıthane'yi tercih etti
Gençler Kağıthane'yi tercih etti

Kağıthane, İstanbul, konut, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gençler Kağıthane'yi tercih etti - Son Dakika


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