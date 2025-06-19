Gençler 'Karahisar Kalesi'ni Seslendirdi

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Gençlik İçin Çal" Projesi çerçevesinde öğrenci yurtlarında kalan öğrencilerin seslendirdikleri Karahisar Kalesi adlı türkü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

81 ildeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlar arasında projenin ilk kez Afyonkarahisar tarafından hayata geçirildiği belirtildi. Proje çerçevesinde öğrenciler kentin farklı tarihi ve kültürel mekanlarında Karahisar Kalesi türküsünü çalınan enstrümanlar eşliğinde seslendirdi. Klip olarak hazırlanan ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.

Afyonkarahisar Valiliği sosyal medya hesabından görüntüleri "Şehrimizin tarihi ve kültürel mekanlarında çekimleri yapılan projeye emek veren tüm gençlerimize ve katkı sunanlara teşekkür ederiz" ifadeleri ile paylaştı. - AFYONKARAHİSAR