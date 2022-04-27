Gençler kötü alışkanlıklardan uzak dursun diye filesi balık ağından voleybol sahası yaptılar - Son Dakika
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Gençler kötü alışkanlıklardan uzak dursun diye filesi balık ağından voleybol sahası yaptılar

27.04.2022 00:58
Gençler kötü alışkanlıklardan uzak dursun diye filesi balık ağından voleybol sahası yaptılar

Bingöl'ün Genç ilçesinde mahalle büyükleri, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması için balık ağından file yaparak voleybol sahası kurdu.

Bingöl'ün Genç ilçesinde mahalle büyükleri, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması için balık ağından file yaparak voleybol sahası kurdu.

Genç ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde mahalle büyükleri örnek bir davranışa imza attı. Mahalleliler, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması için voleybol sahası yapmaya karar verdi. Kireçle çizgileri çeken mahalleli, balık ağlarını da birleştirerek file yaparak gençleri voleybol oynamaya teşvik etti. Yaptıkları voleybol sahasıyla örnek bir davranış sergileyen mahallelilerin tek isteği, gençlerin kötü alışkanlıklar yerine sosyal bir ortamda vakit geçirmesi.

İlgili kurumlardan da destek istediklerini belirten vatandaşlardan Mehmet Alev, "Mahallenin büyükleri olarak voleybol sahası yaptık. Biz bu sahayı gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için yaptık. Yanlış durumlara bulaşmasınlar diye yaptık. Biz bu gençlerimizin daha güzel imkanlardan yararlanmalarını istiyoruz. Yetkililerden voleybol, futbol, basketbol sahası istiyoruz" dedi.

"Balık tuttuğumuz ağla filesini yaptık"

Balık tuttukları ağla fileyi yaptıklarını aktaran Alev, "Direkleri ağaçtan yaptık. Etrafındaki çizgileri kireçle çizdik. Balık tuttuğumuz ağla filesini yaptık. Kullanılan bu yeri gençlerimiz için yaptık. Tüm bunları gençlerin kötü alışkanlıklara bulaşmamaları için yaptık" diye konuştu. - BİNGÖL

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Yenişehir, voleybol, Bingöl, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gençler kötü alışkanlıklardan uzak dursun diye filesi balık ağından voleybol sahası yaptılar - Son Dakika


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