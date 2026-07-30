Gençler Küçük Halıları Tercih Ediyor - Son Dakika
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Gençler Küçük Halıları Tercih Ediyor

Gençler Küçük Halıları Tercih Ediyor
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Ercan Ersezer, gençlerin modern ve küçük boyutlu halılara talep gösterdiğini belirtti.

Eskişehirli halı satıcısı Ercan Ersezer, artık eskisi kadar büyük ebatlardaki halıların tercih edilmediğini, gençlerin modern tarzdaki ve küçük boyuttaki ürünlere talep gösterdiklerini söyledi.

Zaman içerisinde birçok alanda olduğu gibi halı sektöründe de tercihler değişti. Geleneksel desenlere sahip halılara artık eskisi kadar talep gösterilmezken, Eskişehir'de yaklaşık 23 yıldır bu alanda esnaflık yapan Ercan Ersezer, konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Gençlerin farklı modellerdeki ürünlere ilgi duyduğunu ifade eden Ersezer, geleneksel halı kültürünün gelecek nesillere aktarılacağını düşünmediğini belirtti.

"Büyük ebatlardaki halılar artık tercih edilmiyor"

Gençlerin modern tarzdaki ve küçük boyuttaki halıları tercih ettiklerini anlatan Ercan Ersezer, "Günümüzde modern ve spor tarzındaki desenler ile renkli veya sade modeller, daha minimal ölçülerde ilgi görüyor. Eski zamanlardaki gibi büyük ebatlardaki halılar artık tercih edilmiyor. Şu anki genç nesil daha dekoratif tarzdaki halılara yöneliyor" dedi.

"Bütçeye göre halı seçimi yapıyorlar"

Müşterilerin halı alırken model ve fiyata göre tercih yaptıklarını dile getiren Ersezer, "Vatandaşlar halı alırken daha çok görselliğe ve bütçelerine dikkat ediyor. Bazı müşteriler ise sadece bütçelerine göre halı seçimi yapıyorlar. Fiyatlarımız bin liradan başlıyor, metrekare fiyatları 4 bin liraya kadar çıkıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Dekorasyon, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gençler Küçük Halıları Tercih Ediyor - Son Dakika

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