Gençler Sabah Namazında Buluştu

Sinop'ta gençlere yönelik düzenlenen sabah namazı programı, manevi atmosferiyle katılımcılara huzur dolu anlar yaşattı.

Alaaddin Camisi'nde gerçekleştirilen program, sabah namazı öncesi il vaizinin sohbetiyle başladı. Gençlerin ilgiyle dinlediği sohbetin ardından cemaatle birlikte sabah namazı kılındı. Namaz sonrası yapılan zikir ve tespihat manevi havayı pekiştirirken, katılımcılara sıcak çorba ikramı yapıldı. Sıcak ve samimi ortamda gerçekleşen program, gençlerin bir araya gelerek dini ve toplumsal bağlarını kuvvetlendirmesine vesile oldu.

Programa katılan ÖNDER Sinop İmam Hatipliler Derneği Başkanı İsmail Aksoy ve Eğitime Destek Platformu Başkanı Yüksel Sandalcı, gençlerin bu tür etkinliklerle hem maneviyatlarını güçlendirdiğini hem de toplumsal birlik duygusunu yaşadıklarını belirterek, benzer buluşmaların devam edeceğini ifade etti. - SİNOP