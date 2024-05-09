Kaza ihbarında bulundukları polislere sürpriz yaptılar - Son Dakika
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Yerel

Kaza ihbarında bulundukları polislere sürpriz yaptılar

Karabük'te kaza ihbarına giden polisler, 'Trafik Haftası' dolayısıyla meşale, pasta ve mısır sürpriziyle karşılaştı. Gençler tarafından meşalelerle karşılanan polislere pasta ve mısır ikramı yapıldı. Sürpriz karşısında şaşıran polisler, gençlere teşekkür etti.

09.05.2024 00:36
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Kaza ihbarında bulundukları polislere sürpriz yaptılar

Gençler 'Trafik Haftası'nda polisleri unutmadı

KARABÜK - Karabük'te kaza ihbarına giden polisler, 'Trafik Haftası' dolayısıyla meşale, pasta ve mısır sürpriziyle karşılaştı.

100. Yıl Mahallesi'nde mısır satışı yapan Yasin Yassıçayır ve arkadaşları polis ekiplerine kaza olduğu yönünde ihbarda bulundu. Mahalleye ulaşan ekipler, Trafik Haftası dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizle karşılaştı.

Gençler tarafından meşalelerle karşılanan polislere pasta ve mısır ikramı yapıldı. Sürpriz karşısında şaşıran polisler, gençlere teşekkür etti.

Sürpriz programı hazırlayan Yassıçayır, Trafik Haftası dolayısıyla böyle bir program hazırladıklarını belirterek, "Polislerimize jest yapmak istedik. Kaza ihbarında bulunarak, bende mısır kostümü giyerek yerde yattım. Bazı vatandaşlarımız da beni gerçekten yaralı sanıp başımda beklediler. Daha sonra polislerimiz geldi, meşalelerimizi yaktık. Sonra mısır ve pasta ikramında bulunduk" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaza ihbarında bulundukları polislere sürpriz yaptılar - Son Dakika

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