Gençler Uyuşturucu Tehdidiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
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Gençler Uyuşturucu Tehdidiyle Karşı Karşıya

Gençler Uyuşturucu Tehdidiyle Karşı Karşıya

Yeşilay Başkanı Dinç, bağımlılıkla mücadelede gençlerin korunmasına dikkat çekti.

15.11.2024 14:17
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Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, uyuşturucu ile mücadelede gençlerin ve çocukların korunmasına dikkat çekerek, "Bu endüstri gece gündüz çocuklarımız ve gençlerimiz bağımlı olsun diye büyük bir uğraş veriyor. Çünkü bundan nemalanıyorlar. Bu sebeple ilk hedef gençler ve çocuklar oluyor. Kancayı çocuklar ve gençlere atarak bağımlılığı çok cool olarak gösteriyorlar ve gençlerimize cazip hale geliyor" dedi.

Prof. Dr. Dinç, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde okul müdürleri, idareci ve eğitimcilerle bir araya gelerek bağımlılıkla mücadelede dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı. Dinç, bağımsızlık mücadelesinin sembol şehri olan Afyonkarahisar'da gençleri ve çocukları her türlü bağımlılıktan kurtaracak çalışmaları yapmak için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

"İlk hedef gençler ve çocuklar"

Bağımlılıkla mücadele cephelerinin her geçen gün genişlediğini ifade eden Dinç, "Yeşilay olarak 104 yıldan bugüne insanımız ve insanlık adına bağımsızlık mücadelesi yürütüyoruz. Bağımlılıkla alakalı çerçeve çok geniş. İlk başta sadece alkol ile alakalı bir mücadele vardı. Sonrasında bu cepheler genişledi. Bugün Türkiye Yeşilay Cemiyeti alkol, uyuşturucu, sigara, kumar ve internet bağımlılığı olmak üzere farklı bağımlılıkla mücadele ediyor" şeklinde konuştu.

Bağımlılık endüstrisine dikkat çeken Dinç, "Bu endüstri gece gündüz çocuklarımız ve gençlerimiz bağımlı olsun diye büyük bir uğraş veriyor. Çünkü bundan nemalanıyorlar. Bir insan ne kadar erken bağımlı olursa bu illetten kurtulması o kadar zor oluyor. Bu sebeple ilk hedef gençler ve çocuklar oluyor. Kancayı çocuklar ve gençlere atarak bağımlılığı çok cool olarak gösteriyorlar ve gençlerimize cazip hale geliyor. Uyuşturucuya bulaştıktan sonra ise durumun vahameti ortaya çıkıyor. Bir insanın başına gelebilecek en kötü şey bağımlılık. Zihinsel, fiziksel, psikolojik, yetenek kabiliyeti olmak üzere pek çok alanda zarar veriyor. En kritik çalışmalarımız önleme çalışmaları. Her yıl 10 milyon öğrenciye sizlerin sayesinde ulaşıyoruz. Ülke çapında bin 400 formatör öğretmenimiz aracılığıyla rehber öğretmenlerimize eğitimler veriyoruz. Bu sebeple sizlerin desteği bizler için çok çok önemli" diye konuştu.

Konuşmaların akabinde Prof. Dr. Dinç'e günün anısına plaket takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gençler Uyuşturucu Tehdidiyle Karşı Karşıya - Son Dakika

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