Gençlerden Başkan Çerçioğlu’na yüksek not

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, gençlerin siyasi isimlere yönelik beğenisinin araştırıldığı çalışmada Türkiye genelinde en beğenilen büyükşehir belediye başkanları arasında 5'inci sırada yer aldı.

17-29 yaş aralığındaki gençlerin siyasi isimlere yönelik değerlendirmelerini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen araştırmaya 2 bin 600 kişi katıldı. Katılımcılardan siyasi isimleri 1 ile 10 arasında puanlamalarının istendiği çalışmada; güven, gençleri temsil etme, performans, iletişim ve gelecek vizyonu gibi kriterler dikkate alındı.

Araştırmada ortalama beğeni puanı 7'nin üzerinde bulunan isimler değerlendirmeye alınırken, genel başkanlar, bakanlar, milletvekilleri ve büyükşehir belediye başkanları ayrı kategoriler halinde ele alındı. Büyükşehir belediye başkanları kategorisinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, gençlerin en beğendiği isimler arasında 5'inci sırada gösterildi.

Araştırmanın diğer siyasi kategorilerinde de dikkat çeken sıralamalar ortaya çıktı. Genel başkanlar arasında Recep Tayyip Erdoğan ilk sırada yer alırken, Özgür Özel ikinci, Devlet Bahçeli üçüncü, Ümit Özdağ dördüncü ve Fatih Erbakan beşinci oldu.

Bakanlar kategorisinde Hakan Fidan, Akın Gürlek, Murat Kurum, Mehmet Fatih Kacır ve Mustafa Çiftçi ilk 5'te yer alırken, milletvekilleri sıralamasında ise Gürsel Erol, Ali Mahir Başarır, Osman Gökçek, Baki Ersoy ve Hüseyin Yayman ilk 5 içerisinde gösterildi.