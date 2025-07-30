Gençlerden İtfaiyecilere Teşekkür Mektupları

Karabük'teki orman yangınına günlerce müdahale eden personellere gençler teşekkür mektupları yazarak duygularını ifade etti.

Karabük Gençlik Merkezi tarafından yürütülen çalışmada, gönüllü öğrenciler ellerine kalemi alarak, alevlerin ortasında görev yapan personeller için satırlara duygularını aktardı. Hazırlanan mektuplar, yangında görev alan itfaiye ekiplerine ulaştırıldı.

Mektuplarda yer alan ifadeler, hem duygulandırdı hem de takdir topladı. Gençlerden birinin kaleme aldığı mektupta şu satırlar dikkat çekti:

"Siz yalnızca alevleri söndürmediniz. Umudumuzu, doğamızı, nefesimizi de korudunuz. Her damla teriniz, toprağa düşen bir damla can gibi. Sizi asla unutmayacağız."

Bir başka mektupta ise şu sözlere yer verildi:

"Ateşin içinde dimdik duran sizler sayesinde biz hala nefes alabiliyoruz. Teşekkür etmeye kelimeler yetmez. Minnetle eğiliyoruz önünüzde."

Mektupları alan personeller okudukları karşısında duygu dolu anlar yaşadı. - KARABÜK