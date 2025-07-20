Bursa'da sıcak havalardan bunalan bir grup genç, traktörün römorkunu suyla doldurup mobil havuza çevirdi. Şehir turu atan gençler sıcak havaların tadını doyasıya çıkardılar.
Bursa'nın Gürsu ilçesinde kırsal alanda park halindeki traktörün arkasındaki römorku suyla doldurup adeta yüzme havuzuna çeviren gençler, şehir turu atıp, eğlenceli anlarını cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntülerde gençlerin römork içindeki suyun keyfini çıkarırken aynı zamanda traktörle mahalle turu attığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Mahalle sakinlerinin şaşkın ve gülümseyen bakışları arasında geçen mobil havuz turu, sıcak havada serinleme yöntemi olarak takdir topladı. - BURSA
Son Dakika › Yerel › Gençlerden Mobil Havuz İnovasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?