Gençlerden Yaşlılara Destek Projesi - Son Dakika
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Gençlerden Yaşlılara Destek Projesi

Gençlerden Yaşlılara Destek Projesi

Erzincan'da öğrenciler, 'Yalnız Değilsiniz' projesiyle yaşlılara sosyal destek sağladı.

30.10.2024 09:34
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Erzincan Öğrenci Yurt Müdürlüğü'nün "Yalnız Değilsiniz" projesi kapsamında öğrenciler, yaşlı bir vatandaşı ziyaret ederek sosyal destek sağladı. Sohbet ve yardımlaşma ile gençler hem değerli hayat tecrübeleri dinledi hem de önemli bir sosyal sorumluluğa katkıda bulundu.

24 Ekim 2024 tarihinde Erzincan Öğrenci Yurt Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Yalnız Değilsiniz" projesi, öğrenciler ile yaşlı vatandaşları bir araya getirerek önemli bir sosyal dayanışma örneği sergiledi. Bu proje, sosyal devlet anlayışının gereği olarak yaşlı bireylerin yanında olduklarını hissettirmeyi ve çeşitli alanlarda destek olmayı amaçlıyor.

Tatlı bir başlangıç ve değerli bir sohbet

Ziyaret öncesinde "Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım" diyerek çeşitli ikramlıklar hazırlayan öğrenciler, ninemiz ile tanıştıktan sonra keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Ninemiz, öğrencilerle ailesinden, yaşadığı mutluluklardan ve biriktirdiği hayat tecrübelerinden bahsederek gençlere hayat dersleri verdi.

Sosyal yardımlaşma ve destek

Sohbetin ardından öğrenciler, yaşlı vatandaşımızın evinde temizlik yaparak günlük işlerine destek oldu. Ardından çay ve tatlı eşliğinde hoş bir sohbetle ziyaretlerini sürdürdüler. Toplam 14 öğrencinin katıldığı bu etkinlik, yaşlı bireylerin ihtiyaçlarına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi.

Gençlerde farkındalık ve sosyal sorumluluk bilinci oluştu

Ziyaret sonrası öğrenciler, yaşlı bireylere destek sağlamanın ve yanında olmanın verdiği mutluluğu ifade ederek bu tür sosyal sorumluluk faaliyetlerine daha fazla katılmak istediklerini belirttiler. Bu proje, gençlerde sosyal dayanışma bilincinin gelişmesine katkı sundu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

erzincan, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gençlerden Yaşlılara Destek Projesi - Son Dakika

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