Gençlere tarih bilinci aşılandı - Son Dakika

Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı Beydağı Gençlik Merkezi ile Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi'nde, Sarıkamış Harekatı'nın 107.yıl dönümü nedeniyle çocuk ve gençlere sarıkamış harekatını anlatan belgesel izlettirildi.

"Soğuğa Yazılan Destan: Sarıkamış Harekatı" belgeseli, her iki gençlik merkezinde de çocuk ve gençlere izlettirilerek, tarih bilinci verilmesi konusunda programlar gerçekleştirildi. "Sarıkamış Harekatı Belgeselini" izleyen çocuk ve gençler, İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı "Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da huda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda" cümlelerinin okunması ile oldukça duygulandılar.

1914 yılının 15-22 Aralık tarihleri arasında, Sarıkamış yakınındaki Allahuekber dağlarında, Kars'ı Ruslar'dan geri almak için harekata katılan 60 bin asker donarak şehit olmuştu. - MALATYA