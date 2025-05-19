Gençlerimiz Gelecek İçin Mücadele Ediyor

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Eğitim İş Sendikası Sinop Şube Başkanı Celal Şahbenderoğlu, "Ülkemiz maalesef gençleri heba eden bir ülke konumuna geldi. Şimdiye kadar yapılan uygulamalar gençlerin geleceğe yönelik umutlarını bozmuş durumda" dedi.

Şahbenderoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"Ülkemiz maalesef gençleri heba eden bir ülke konumuna geldi. Şimdiye kadar yapılan uygulamalar gençlerin geleceğe yönelik umutlarını bozmuş durumda" diyen Şahbenderoğlu, "gençlerin ise bu karanlık dönemden çıkmak, kendi geleceklerini tekrar güzel bir şekilde kurmak için mücadele ettiklerini" söyledi.

Türkiye'de özellikle eğitim alanında yapılan yanlışların gençleri kara kara düşünmeye sevk ettiğini ifade eden Şahbenderoğlu, şunları kaydetti:

"İşe giremiyorlar, girdikleri işlerde hak ettikleri ücretleri alamıyorlar. Yıllarca üniversitelerde çalışarak, emek vererek ve bir o kadar da masraf ederek geldikleri konumda maalesef üniversiteden mezun oldukları alandaki kendi mesleklerini yapamaz duruma geliyorlar. Başka sektörlerde çalışmak zorunda kalıyorlar, kendi mesleğiyle hiç alakası olmayan mesleklerde çalışmak zorunda kalıyorlar. Hatta hiç üniversitede okumadan zaten çalışabilecekleri konumlarda çalışmak zorunda kalıyorlar. Bu da gençlerimizi tabii ki bunalıma sürüklüyor.

Bu yeni bir şey değil. Uzun yıllar maalesef plansız, programsız, geleceğe yönelik bir takım planlamalar yapılmadan gelinen bir nokta. Sosyal devlet anlayışı, her şeyden önce eğitimi ve gençlerin geleceğini planlayan bir konumda olması gereken bir devlet anlayışıdır. Maalesef, ülkemizde bu konularda hiçbir şey yapılmadı. Bugün, gençlerimizi kara kara düşünmeye itmekten başka bir durumda değiliz. Tabii, gençlik de buna isyan ediyor. Çünkü doğruları biliyorlar, dünyayı görüyorlar. Şimdi ki gençlik eskisi gibi değil. Dünyada ne olup bittiğini anbean takip eden bir gençlikten bahsediyoruz. Tabii ki bu gençlikle gurur duyuyoruz. Ülkemizin geleceğini yine onlar kurtaracak. Biz de gençlerimize bu noktada çok güveniyoruz. Atatürk'ün dediği gibi bizim de umudumuz gençlerde."