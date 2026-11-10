Gençlerin Atatürk gösterisi ayakta alkışlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Gençlerin Atatürk gösterisi ayakta alkışlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gençlerin Atatürk gösterisi ayakta alkışlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 88. yılı dolayısıyla düzenlenen törende liseli gençlerin sergilediği ‘Atatürk’ oratoryosu ayakta alkışlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 88. yılı dolayısıyla düzenlenen törende liseli gençlerin sergilediği 'Atatürk' oratoryosu ayakta alkışlandı.

Her yıl ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 88. ölüm yıl dönümünde anıldı. Aydın Valiliği Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk sunumunun ardından anma programı Şükran Güngör - Yıldız Kenter Tiyatro Salonu'nda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yalnızca tarihin sayfalarında değil, bir milletin kalbinde, hafızasında ve geleceğe dair umutlarında yer bulan bir ömrün, destansı bir mücadelenin ve bir millete adanmış büyük bir sevdanın adıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bir milletin en zor zamanlarında umudun tükenmediğini, bağımsızlığın hiçbir şartta vazgeçilemeyecek bir değer olduğunu bütün dünyaya göstermiştir. Bizler, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda beşeri insan yapma mücadelesiyle istikbalimizi şekillendirirken bu büyük mirasın sorumluluğunu yüreğimizde hissediyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile milli ve manevi değerlerine bağlı, aklın ve bilimin rehberliğinde ilerleyen, düşünen, sorgulayan, üreten ve insanlığa değer katan nesiller yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki bir çocuğun hayatına dokunan her öğretmen, ülkemizin yarınlarına uzanan güçlü bir köprüdür. Bu vesileyle, ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, saygı ve sonsuz minnetle anıyorum. Ruhu şad, hatırası daima aziz olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Aydın Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan 'Atatürk' isimli oratoryo sahnelendi. Gençlerin Atatürk'ün hayatını ve önemini anlattığı gösteri büyük beğeni toplarken, uzun süre ayakta alkışlandı. Programın ardından Aydın Valisi Dr. Osman Varol, il genelindeki okullar arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerini takdim etti. Anma töreni toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkTürkiye CumhuriyetiYerel HaberlerYerelSon Dakika

Polat Alemdar’dan Memati’ye büyük ayıp Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp
Kura çekiminde ilginç anlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor Kura çekiminde ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
Araç sahiplerine müjde Akaryakıtta çifte indirim kapıda Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda
Şengül Teyze’den “Oğlum“ dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler Şengül Teyze'den "Oğlum" dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü
13:12
Arda Güler’in geldiği noktaya bakın Gurur veren görüntü
Arda Güler'in geldiği noktaya bakın! Gurur veren görüntü
13:03
Bulgaristan’da sis faciası 70 araç birbirine girdi
Bulgaristan'da sis faciası! 70 araç birbirine girdi
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Atatürk’ü anma törenine damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk'ü anma törenine damga vuran sözler
11:58
Ata’ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
11:20
Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan Cemil Tugay’ı yuhaladılar
Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Cemil Tugay'ı yuhaladılar
11:09
Fenerbahçe’de yaprak dökümü Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 13:29:50. #.0.2#
SON DAKİKA: Gençlerin Atatürk gösterisi ayakta alkışlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android