Gençlerin bayram coşkusu ikiye katlandı - Son Dakika
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Yerel

Gençlerin bayram coşkusu ikiye katlandı

Osmangazi Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde sahne alan ünlü sanatçılar Osmangazili gençlerin bayramını ikiye katladı.

19.05.2024 19:50
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Gençlerin bayram coşkusu ikiye katlandı

BURSA - Osmangazi Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde sahne alan ünlü sanatçılar Osmangazili gençlerin bayramını ikiye katladı.

Osmangazi Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen 1. Osmangazi Gençlik ve Spor Şöleni, ara vermeden devam ediyor. Osmangazili gençlerin bayramlarını en güzel şekilde yaşaması adına 17-19 Mayıs tarihleri süresince düzenlenen etkinliklerin ikinci gününde, ünlü sanatçılar konser verdi. Gün boyunca Osmangazi Meydanı'nda kurulan etkinlik alanında, spor turnuvaları, canlı langırt, rodeo parkuru ve DJ müzik yayını gibi eğlence dolu etkinliklerle bayramlarının tadını doyasıya çıkaran Osmangazili gençlerin bayram coşkusu, verilen konserlerle ikiye katlandı.

Konserlere özellikle gençlerin ilgisi yoğun oldu. On binlerce genç, erken saatlerden itibaren meydanı doldurarak, konser saatini beklemeye başladı. Konser programı kapsamında sahneye ilk olarak pop müziğin yeni nesil seslerinden Beyza Bakırcı çıktı. Genç şarkıcı, son dönemin popüler şarkılarını seslendirerek, gençler coşku dolu bir akşam yaşattı. Birbirinden hareketli şarkılarının yanı sıra dansları ve sahne şovları ile hayranlarını coşturan başka bir şarkıcı da, şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Meydanı dolduran gençler, konser boyunca ünlü şarkıcının eserlerine eşlik etti.

Gençlerin 'Büyük Başkan' tezahüratları eşliğinde sahneye çıkan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yaptığı konuşmada tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Gençlerin, ülkemizin geleceği olduğuna vurgu yapan Başkan Aydın, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ümidim gençliktedir diyerek, Cumhuriyeti gençlere emanet etti. İyi ki, gençlerimiz var. Bu akşam bizleri yalnız bırakmayan tüm gençlerimize teşekkür ediyorum. " dedi.

Konuşmasının ardından Başkan Aydın, sahne alan sanatçılara çiçek ve tablo hediye etti.

Kaynak: İHA

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