Gençlerle Yaz Neşesi Sohbetleri Başladı

Afyonkarahisar Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından organize edilen "Gençlerle Yaz Neşesi Sohbetleri" programı, Aile ve Dini Rehberlik Merkezi'nde gençlerin yoğun ilgisiyle başladı.

Lise ve üniversite çağındaki kız öğrencilere yönelik hazırlanan programın bu haftaki oturumunda, Kur'an-ı Kerim dersi vaiz Nursima Çelik tarafından verildi. Çelik, gençlerle Kur'an'ın rehberliği ve günlük yaşantıya yansımaları üzerine keyifli ve bilgilendirici bir sohbet gerçekleştirdi. Programda ayrıca Din Hizmetleri Uzmanı Ümmühan Özer, "Sosyal Medya Ahlakı" başlıklı sunumuyla gençlerle buluştu. Özer, sosyal medyanın bilinçli kullanımı, dijital mahremiyet ve İslam ahlakı üzerine önemli bilgiler aktardı. Etkinlik kapsamında Kuran Kursu Öğreticisi Hatice Gülşen rehberliğinde "Bal Mumu Etkinliği" de düzenlendi. Gençlerin el becerilerini geliştirmeye yönelik bu uygulamalı atölye, katılımcılara hem eğlenceli hem üretici anlar yaşattı.

Samimi bir atmosferde geçen programın, gençlerin manevi ve sosyal gelişimlerine katkı sunması hedefleniyor. - AFYONKARAHİSAR