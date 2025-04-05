Gençlik Kolları'ndan 'Hukuk ve Adaletin Cenaze Helvası' Protestosu - Son Dakika
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Yerel

Gençlik Kolları'ndan 'Hukuk ve Adaletin Cenaze Helvası' Protestosu

CHP İlkadım İlçe Gençlik Kolları, üniversite öğrencilerinin desteklediği bir eylemde 'hukuk ve adaletin cenaze helvası'nı kavurarak hüküm süren adaletsizlikleri protesto etti. Gençlik Kolları Başkanı Serenay Arlı, mahkemelerin bağımsız olmadığını ve adaletin kalmadığını vurguladı.

05.04.2025 23:30  Güncelleme: 23:52
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Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN)- CHP İlkadım İlçe Gençlik Kolları üyeleri, üniversite öğrencilerinin de destek verdiği eylemde temsili olarak 'hukuk ve adaletin cenaze helvası'nı kavurarak Samsunlulara dağıttı. Gençlik Kolları Başkanı Serenay Arlı, "Hukukun helvasını kavuruyoruz. Çünkü artık bu ülkede mahkemeler bağımsız değil. Kararlar adil değil, yargı tarafsız değil" dedi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde CHP İlçe Gençlik Kolları, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye başkanları ve eylemlere katılan gençlerin gözaltına alınarak tutuklanmasını "hukuk ve adaletin cenaze helvası" kavurarak protesto etti. Eyleme üniversite öğrencileri de destek verdi. Helva, daha sonra Samsunlulara ikram edildi.

CHP İlkadım Gençlik Kolları Başkanı Serenay Arlı, eylemde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Hukukun önemini bir kez daha anladığımız bugünlerde avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyoruz. Haftalardır geleceğimiz için adalet için yürüyen haksızlığa boyun eğmeyen gençlere, üniversiteli kardeşlerimize yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hukukun helvasını kavuruyoruz. Bugünlerde memleketimizin her yeri cenaze evi. Bu cenaze de hukukun cenazesi, adaletin cenazesi. ve biz bu cenazenin arkasından gözyaşı dökmeye değil, mücadele yemin etmeye geldik.

"Adalet ya mezardadır ya da zindandadır"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu tam 13 gündür hukuksuz, temelsiz, Sadece siyasi olarak alınmış bir kararla tutuklu. Bu karar sadece bireysel bir husumetin değil, sistematik bir baskının, korkunun ve çöküşün göstergesidir. Çünkü iktidar biliyor. Ekrem İmamoğlu sadece bir belediye başkanı değil, bu halkın özgürlük özlemidir, değişim arzusudur, korkusuz yarınları olan inancıdır. Halkın seçtiği bir belediye başkanını siyasi kontrollerle görevden almak, yargı sopasıyla zindana tıkmak, saray düzeninin çürümüşlüğünü, çökmüşlüğünü bir kez daha ortaya koymaktır. Bugün Türkiye'de hukuk yok. Adalet arıyorsanız ya mezardadır ya da zindandadır. Anayasal protesto hakkını kullanan ve sokaklara çıkan yüzlerce genç arkadaşımız tutuklu. İşte bu yüzden diyorum ki hukukun helvasını kavuruyoruz. Çünkü artık bu ülkede mahkemeler bağımsız değil. Kararlar adil değil, yargı tarafsız değil. Peki, ne istiyorlar? İstiyorlar ki gençlik sussun. Halk sinip ellerine çekilsin" diye açıklamalarda bulundu.

"Bu helva ölen hukuku toprağa vermenin helvasıdır"

Adalet için milyonlar ayağa kalkmasın. Kimse ses çıkarmasın. Ama bilmiyorlar ki bu gençlik Gezi'de barikata, 2019'da sandığa pandemide açlığa karşı nasıl dimdik durduysa bugün de Ekrem İmamoğlu'nun yanında adaletin en ön saflarındadır. Biz gençler olarak Ekrem İmamoğlu'nu yalnız bırakmayacağız. O yalnızca İstanbul'un başkanı değil, Türkiye'nin aydınlık geleceğidir. Bu dağıtacağımız helva sadece yemek için değil aynı zamanda hatırlamak için hukukun üstün olduğu Türkiye'yi hatırlamak için. Yasama, yürütme ve yargının tek adama bağlı olduğu günleri değil, kuvvetler ayrılığı ilkesiyle yönetilen Türkiye'yi hatırlamak için bugün dağıttığımız helva sıradan bir ikram değil. Bu helva ölen hukuku toprağa vermenin ama yeni bir adaleti doğurmanın simgesidir. Bu helva direnişin lokmasıdır. Bu helva halkın iradesine yapılan darbeye karşı yükselen bir çığlığın simgesidir. Unutmayın tarih bugünleri yazacak. ve o sayfalarda susanlar değil, konuşanlar, korkanlar değil, direnenler olacak."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Gençlik Kolları'ndan 'Hukuk ve Adaletin Cenaze Helvası' Protestosu - Son Dakika

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