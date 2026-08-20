Nilüfer ile Schweinfurt arasında gençlik köprüsü kuruldu - Son Dakika
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Nilüfer ile Schweinfurt arasında gençlik köprüsü kuruldu

Nilüfer ile Schweinfurt arasında gençlik köprüsü kuruldu
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Avrupa Birliği fonuyla hayata geçirilen Türkiye-Almanya Gençlik Köprüsü programının ikinci buluşması Nilüfer'de gerçekleşiyor. 10'u Almanya'dan, 10'u Türkiye'den 20 genç, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'i ziyaret ederek atölye çalışmalarına başladı.

Avrupa Birliği fonuyla hayata geçirilen proje kapsamında Türk ve Alman gençler Nilüfer'de bir araya geldi. İki ülke arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmeyi hedefleyen program kapsamında gençler, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'i ziyaret etti.

Nilüfer Belediyesi ile Almanya'nın Schweinfurt Belediyesi ortaklığında yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından fonlanan "Türkiye - Almanya Gençlik Köprüsü" programı çerçevesinde iki ülkenin gençleri Nilüfer'de buluştu. İlk ayağı 3-9 Haziran tarihleri arasında Schweinfurt'ta gerçekleştirilen programın ikinci buluşması, 18-24 Ağustos tarihleri arasında Nilüfer'in ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Kültürler arası dayanışmayı artırmak, gençlerin yerel yönetim süreçlerine katılımını sağlamak, sosyal kapsayıcılık, dijitalleşme ve ırkçılık ile aşırılığa karşı mücadele gibi temaların işlendiği atölye çalışmalarına katılacak gençler, akran etkileşimi sayesinde özgüvenlerini geliştirme fırsatı bulacak.

Program kapsamında 10'u Almanya'dan, 10'u Türkiye'den toplam 20 genç, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile Nilüfer Barış Meclisi'nde bir araya geldi. Buluşmada Schweinfurt Belediyesi'ni temsilen meclis üyesi Ayfer Rethschulte, Stadtjugendring (Schweinfurt Gençlik Meclisi) temsilcileri ile Bir Bulut Olsam Derneği temsilcileri de hazır bulundu.

Programda konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Türkiye-Almanya Gençlik Köprüsü programı kapsamında iki ülkenin gençlerini Nilüfer'de buluşturmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Almanya ile Türkiye'nin dostluğunu, bu çalışma ile gençlerin yarınlara taşıyacağını dile getiren Başkan Şadi Özdemir, "Bugün tanış oluyorlar, yan yana geliyorlar, bilgi alışverişinde bulunuyorlar. Gelecek de buradan edindikleri deneyimlerle, çok daha iyi çalışmalara imza atacaklar" dedi.

Bir hafta boyunca yürütülecek çalışma kapsamında gençlerin dijital becerilerini geliştireceğini belirten Başkan Şadi Özdemir, "Yönetim süreçlerine katılımı deneyimleyecekler. Aynı zamanda iki ülkenin dostluğunu pekiştirecekler. Irkçılık ve ayrımcılıkla mücadele gibi önemli konularda deneyimlerini paylaşacaklar. Akran etkileşimiyle özgüvenlerini artıracaklar. İki ülkeyi ve gençlerimizi buluşturan bu güzel işbirliğinin de uzun yıllar devam etmesini diliyorum" diye konuştu.

Ziyarette söz alan Schweinfurt Belediyesi Meclis Üyesi Ayfer Rethschulte ise organizasyonun hayata geçirilmesinde katkısı olan herkese teşekkür ederek, Türkiye ve Almanya arasındaki dostluk ilişkilerinin bu tür projelerle gelecekte de güçlü bir şekilde süreceğini ifade etti.

Karşılıklı hediye takdiminin ardından, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile ziyaret sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer ile Schweinfurt arasında gençlik köprüsü kuruldu - Son Dakika

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