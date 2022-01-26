Gençlik Meclisi üyeleri projelerini anlattı - Son Dakika

Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Berre Kargılı ve Gençlik Meclisi üyeleri, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret ederek yeni dönem projeleriyle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

7 Kasım 2021 günü gerçekleştirilen seçimli genel kurul sonrası göreve başlayan Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Berre Kargılı ve meclis üyeleri Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret etti. Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş ve Genel Sekreter Emre Karagöz'ün de katıldığı ziyarette Kargılı, meclisin yeni dönem faaliyet planı hakkında bilgi verdi. Kargılı, Nilüfer Gençlik Meclisi çatısı altında "Sokak Sanatları", "Geçinemiyoruz", "Kırsal Alan" ve "Doğa sporları" alt çalışma gruplarının oluşturulduğunu ve yerelde gençlik politikası üretmek adına bir dizi faaliyet takvimi hazırladıklarını söyledi.

Önümüzdeki aylarda, alt çalışma gruplarının özelikle kırsal mahallelerde yaşayan gençlerle daha fazla buluşmak üzere eğitim, spor, sanat ve diğer pek çok alanda farklı projeleri hayata geçireceğini ifade eden Berre Kargılı, 2022 yılını İklim Yılı ilan eden Nilüfer Belediyesi ile de ortak projelerde yer almaktan mutluluk duyacaklarını belirtti. Nilüfer Gençlik Meclisi'nin Mayıs ayı içerisinde Nilüferli gençlerin ve Türkiye'deki iklim aktivistlerinin katılımı ile "İklim için Gençlik Fırtınası" adı altında, aralıksız, ortalama 48 saat sürecek olan bir proje yazma maratonu düzenlemeyi hedeflediklerini belirten Kargılı "Hem bugünün hem de yarının sahibi olan biz gençler, iklim değişikliği ve olumsuz sonuçlarının farkında olduğumuz kadar bu durumu değiştirebileceğimizin de bilincindeyiz. Güncel tabiri ile Hackathon olarak adlandırılan bu proje yazma maratonu sonunda faydalı birçok fikir ve projenin ortaya çıkacağına inanıyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de Nilüfer Gençlik Meclisi üyelerinin fikirlerinin kent yönetimini de şekillendireceğine inandığını ifade etti. "Gücünüzün ve değişim adına yapabileceklerinizin farkında olmanız çok önemli. Bizler, gerçekleştireceğiniz her projede yanınızda olmaktan mutluluk duyarız. Nilüfer Kent Konseyi ve Gençlik Meclisini, kent yönetimi ve yerel demokrasinin güçlenmesi adına çok önemsiyoruz. Türkiye'nin en başarılı kent konseyleri arasında yer alan Nilüfer Kent Konseyi'nin, Kadın Meclisi ve Gençlik Meclisi üyeleriyle başarılı örnek çalışmalar ortaya koyacağına inanıyorum" dedi. - BURSA