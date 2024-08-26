Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Ertuğrul Gazi Türbesinde Alplerin Nöbet Değişimini İzledi - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Ertuğrul Gazi Türbesinde Alplerin Nöbet Değişimini İzledi

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Ertuğrul Gazi Türbesinde Alplerin Nöbet Değişimini İzledi

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Bilecik'te Ertuğrul Gazi Türbesini ziyaret ederek Alplerin nöbet değişim törenini izledi.

26.08.2024 12:29  Güncelleme: 12:34
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Ertuğrul Gazi Türbesinde Alplerin nöbet değişimini izledi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, bir takım ziyaretler için geldiği Bilecik'te ilk olarak Kayı Aşireti'nin lideri Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyaret etti. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, burada Alp kıyafetleri ile nöbet tutan askerlerin nöbet değişim törenini izleyerek, türbe içerisinde dua etti. Bakan Yardımcısı Eminoğlu'na ziyarette Kaymakam Ömer Faruk Tuncer ve Belediye Başkanı Ferhat Durgut eşlik etti.

Ardından ata topraklarında incelemelerde bulunan Bakan Yardımcısı Eminoğlu, ziyaretlerini Söğüt'te devam eden çalışmaları inceleyerek sonlandırdı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Ertuğrul Gazi Türbesinde Alplerin Nöbet Değişimini İzledi - Son Dakika

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