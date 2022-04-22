Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Kasapoğlu'ndan Başkan Sekmen'e övgü - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Kasapoğlu'ndan Başkan Sekmen'e övgü

22.04.2022 01:07
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Kasapoğlu'ndan Başkan Sekmen'e övgü

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kentte hayata geçirdiği sportif yatırımlardan ötürü Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e övgüler yağdırdı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kentte hayata geçirdiği sportif yatırımlardan ötürü Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e övgüler yağdırdı.

Bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Spor Bakanı Kasapoğlu beraberindekiler Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve diğer yetkililerle Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti. Başkan Sekmen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Büyükşehir'in hayata geçirdiği sportif yatırım ve projelerle ilgili Bakan Kasapoğlu'na brifing sundu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, Başkan Sekmen'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, "Mehmet Başkanımızın çalışmalarını Samandıra ve Kartal'dan biliyoruz. Kendisini tebrik ediyorum. Bakanlığımızın bir alt kuruluşu gibi burada spor için de çok çalışmış ve önemli projeleri hayata geçirmiş. Başkanımızı yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Bu arada Başkan Sekmen günün anısına Bakan Kasapoğlu'na ismi yazılı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un formasını hediye etti. - ERZURUM

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Kasapoğlu'ndan Başkan Sekmen'e övgü
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Kasapoğlu'ndan Başkan Sekmen'e övgü
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Kasapoğlu'ndan Başkan Sekmen'e övgü
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Kasapoğlu'ndan Başkan Sekmen'e övgü
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Kasapoğlu'ndan Başkan Sekmen'e övgü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Kasapoğlu'ndan Başkan Sekmen'e övgü - Son Dakika


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