Gençlik ve Spor Bakanı Düzce\'ye 700 milyon liralık yatırım sözü verdi

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, spor şehri Düzce'ye 700 milyon liralık yatırım sözü verdi.

Bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Düzce'ye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, gençler için spor tesislerinin ve yatırımlarının artacağını ifade etmişti. Bakan Bak, Düzce 700 milyonluk yatırımın sözünü verdi.

Bu çerçevede Düzce'ye çok amaçlı spor salonu, 330 kapasiteli erkek yurdu, okçuluk salonu, atletizm sahası, 2 adet mahalle tipi gençlik merkezi, kapalı halı saha, 2 adet cep spor salonu, 3 adet halı saha ve açık spor alanları yatırımlarımı yapılacak. - DÜZCE