Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bahçelievler Belediyesi Yaz Spor Okulları Açıldı - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bahçelievler Belediyesi Yaz Spor Okulları Açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bahçelievler Belediyesi Yaz Spor Okulları Açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bahçelievler Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla düzenlenen törenle açıldı. Törende birçok etkinlik ve konuşma gerçekleştirildi.

28.06.2024 13:29  Güncelleme: 13:50
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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bahçelievler Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla düzenlenen törenle açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Bahçelievler Belediyesi işbirliği ile "Yaz Spor Okulları Açılış Töreni" Yenibosna Stadında gerçekleşti. Açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve çok sayıda sporcu katıldı. Protokol konuşmaların ardından basketbol smaç şov, bisiklet şov, jimnastik şov, basketbol ritim şov, yüz boyama akıl oyunlarıyla birçok etkinlik yapıldı.

"50 gençlik kampımızda yaklaşık 250 bin gencimizi misafir edeceğiz"

Törende bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, " Türkiye, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 22 yıldır spor tesislerine, stadyumlarına, spor salonları, yüzme havuzlarına büyük yatırımlar yaptı ve bunun sonuçlarını görmeye başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yüzme bilmeyen kalmasın Projesi olarak son 5 yılda 10 milyon çocuğumuza yüzme öğrettik. Herkesi yüzme havuzlarına bekliyoruz. Aileler çocuklarını alın spor okullarımıza getirin. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak belediyeler olarak ortak çalışmalar yapıyoruz. Bahçelievler Belediyesi 30 branşta aktif bir şekilde yaz spor okulları yapıyor. İstanbul'da valimizle birlikte okul spor kulüpleri kurduk, pek çok aktiviteler yaptık. 500 gençlik merkezimizde yaz okulları açıyoruz. 50 gençlik kampımızda bu yıl yaklaşık 250 bin gencimizi misafir edeceğiz" dedi.

"30 branşta yaz okulumuz var"

Ardından kürsüye çıkan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise "Spor bir yaşam biçimi olmalı. Bahçelievler Belediyesi olarak geldiğimizden beri spor ve sporcuların yanında olduk. Spor kulüplerini destekledik. Gençlerimize spor yaptırmak için uğraşıyoruz. Hem spor yapağız. Eğitim, sanatla uğraşacağız. Hem de bir iyilik fikriyle vicdanlı bir insan olmak için beraber kendimiz yetiştireceğiz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi çok seviyoruz. Bahçelievler Belediyesi, İl Spor Müdürlüğü beraber çalışma yapıyoruz. 30 branşta yaz okulumuz var" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bahçelievler Belediyesi Yaz Spor Okulları Açıldı - Son Dakika

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