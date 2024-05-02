Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan \'Damla Gönüllülük Hareketi\' Projesi kapsamında Manisa\'yı ziyaret eden üniversite öğrencileri

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan "Damla Gönüllülük Hareketi" Projesi kapsamında, 22 farklı ilinden gelen 35 üniversite öğrencisi Manisa'yı ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Damla Gönüllülük Hareketi" Projesi kapsamında 22 farklı ilden toplam 35 gönüllü üniversite öğrencisi, Manisa'yı ziyaret etti.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinasyonuyla düzenlenen 9 günlük program boyunca gönüllü gençler, şehrin çeşitli ilçelerindeki ilkokul ve ortaokulları ziyaret ederek öğrencilerle buluştu ve keyifli etkinliklere imza attı. Kula, Akhisar, Kırkağaç, Soma, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde düzenlenen etkinlikler, öğrenciler arasında unutulmaz hatıralar bıraktı.

Gönüllü gençler ayrıca köyleri ziyaret edip köy halkıyla tanıştı ve ilçelerdeki esnaflarla sohbet etme fırsatı buldu. Huzurevlerini ziyaret ederek yaşlılarla güzel vakit geçiren gençler, Soma maden şehitliğini ziyaret edip dua etti. Gönüllü gençler Soma ilçesinde bulunan şehit ailelerini ziyaret etti.

Ayrıca, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Yeraltı Eğitim Ocağı'nı ziyaret ederek yeraltı madenciliği hakkında bilgi edindiler ve pazar esnafının işlerinde yardımcı oldular. Gönüllü gençler, çevre bilincini artırmak için çevre temizliği gibi önemli çalışmalara katıldılar ve Manisa'nın zengin kültürü ve tarihi hakkında bilgi sahibi oldular. Program sonrasında Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gönüllü gençlere katılım belgesi takdim edildi.

Gönüllü gençler, çevre bilincini artırmak için çevre temizliği gibi önemli çalışmalara da katıldılar ve Manisa'nın zengin kültürü ve tarihi hakkında bilgi sahibi oldular. Gönüllü gençler, Manisa Gençlik Hizmetleri Müdürü Güler Sökmen ile birlikte Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen'i ziyaret etti. Ziyarette Vali Yardımcısı Özmen, gençleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Vali Yardımcısı Özmen, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız, gönüllülük ruhunu yaygınlaştırmak ve daha güzel bir dünya inşa etmek adına çok önemli projeler hayata geçiriyor. Bu güzel projede yer alan siz değerli gençlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu. - MANİSA