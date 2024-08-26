Gençlik ve Spor Festivali Erzurum'da düzenlendi - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Festivali Erzurum'da düzenlendi

Gençlik ve Spor Festivali Erzurum\'da düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlediği 'Sosyal Medya'dan Sosyal Meydana' projesi kapsamında Erzurum'da gençlik ve Spor festivali düzenlendi.

26.08.2024 14:18  Güncelleme: 14:21
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlediği 'Sosyal Medya'dan Sosyal Meydana' projesi kapsamında Erzurum'da gençlik ve Spor festivali düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) Erzurum ile birlikte Türkiye'de 81 ilde eş zamanlı olarak 'Sosyal medyadan sosyal meydana' projesi büyük ilgi gördü.

Büyükşehir Belediyesi Olimpiyat Millet Bahçesi'nde Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Gençlik ve Spor Festivali' yoğun katılım yaşandı.

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen Erzurum'daki Gençlik ve Spor Festivali adıyla düzenlenen etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Gençlik Hizmetleri Müdürü Zülküf Yılmaz, Gençlik Merkezi Müdürleri, gençlik liderleri, gönüllü gençler ile GSB Yaz Spor Okullarına katılan gençler, eğlenceli dakikalar geçirdi. Oldukça keyifli geçen Etkinlikte çeşitli dallarda geleneksel çocuk oyunlarının yanı sıra halat çekme yarışmaları düzenlendi.

Spor etkinliğine katılan ve gençlerle birlikte halat çekme yarışına katılan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "Bakanlığımızın 25 Ağustos 2024 Pazar günü, 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlediği "Sosyal medyadan sosyal meydana" etkinliği, "Gençlik ve Spor Festivali" adı altında yoğun katılım ile güzel bir etkinlik yaptık. Gençlerimizle birlikte burada eğlenceli anlar yaşadık. Katılan tüm hemşehrilerimizi ve gençlerimizi tebrik ediyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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