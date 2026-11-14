Genel-İş Artvin Şubesi'nin 5. Genel Kurulu'nda Selim Bilgin yeniden başkan seçildi - Son Dakika
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Genel-İş Artvin Şubesi'nin 5. Genel Kurulu'nda Selim Bilgin yeniden başkan seçildi

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Genel-İş Artvin Şubesi\'nin 5. Genel Kurulu\'nda Selim Bilgin yeniden başkan seçildi
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Genel-İş Artvin Şubesi\'nin 5. Genel Kurulu\'nda Selim Bilgin yeniden başkan seçildi
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DİSK'e bağlı Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Artvin Şubesi'nin 5. Olağan Genel Kurulu'nda işçilerin ürettiğinin karşılığını alamadığını, hukuk ve adalet yoksa bunun ekonomiye yansıyacağını söyledi. Tek aday olan Şube Başkanı Selim Bilgin yeniden seçildi.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası Genel Başkan Remzi Çalışkan, "İşçi sınıfı olarak biz üretiyoruz ama ürettiğimizin karşılığını alamıyoruz. Bir bozukluk var, çarkta bir dengesizlik var. Olmaz mı? Elbette olur. Eğer ülkede hukuk ve adalet yoksa bunun ekonomiye yansıması kaçınılmazdır" dedi.

Genel-İş Sendikası Artvin Şubesi'nin 5. Olağan Genel Kurulu, Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Genel Kurul'a, Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, DİSK Genel Yönetim Kurulu Üyesi ve Toplu Sözleşme Daire Başkanı Faruk Saral, Genel-İş Sendikası Artvin Şube Başkanı Selim Bilgin, Eğitim-Sen temsilcileri, YENİ Parti temsilcileri, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile devrimci işçi sendikalarının üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından divanın oluşturulmasıyla başlayan genel kurulun açılış konuşmaları yapıldı.

"ÜLKEDE ÇARKTA BİR DENGESİZLİK VAR"

Açılışta konuşan Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, bu zorlu koşullarda, bu zorlu süreçte, bir emek, sınıf, mücadele örgütünün, süreci nasıl değerlendireceğini konuşması, değerlendirmesi ve buna göre bir yol haritası çizmesi gerektiğini belirtti.

Ülkenin ekonomisinin zor durumda olduğunu söyleyen Çalışkan, şunları kaydetti:

"Peki, ülkede adalet yerinde mi? Hayır. Hukuk yerinde mi? Hayır. Eşitsizlikler yok mu? Var. Emek üretiyoruz, alın teri döküyoruz, çalışıyoruz. Onurlu bir şekilde alın teri döküyoruz ama insanca yaşama konusunda sorunlar yaşıyoruz. Neden acaba? Neyi eksik yapıyoruz ki? Biz üretiyoruz. İşçi sınıfı olarak biz üretiyoruz ama ürettiğimizin karşılığını alamıyoruz. Bir bozukluk var, çarkta bir dengesizlik var. Olmaz mı? Elbette olur. Eğer ülkede hukuk ve adalet yoksa bunun ekonomiye yansıması kaçınılmazdır. Çocuklarımızın geleceğine yansır, toplu sözleşmelerimize yansır. Aldığımız toplu sözleşmelerin bir müddet sonra anlamı kalmayabilir. Evet, biz bunu şu anda yaşıyoruz."

Genel Kurul'da daha sonra sendikanın çalışmaları ve emek mücadelesine ilişkin hazırlanan slayt gösterimi sunuldu.

Genel-İş Sendikası Artvin Şubesi'nin 5. Olağan Genel Kurulu'nda, tek aday olan mevcut Şube Başkanı Selim Bilgin yeniden Şube Başkanı seçildi.

Kaynak: ANKA
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