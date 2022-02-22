Genel kurulda güven tazeledi - Son Dakika
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Genel kurulda güven tazeledi

22.02.2022 17:02
Genel kurulda güven tazeledi

Türkiye Kızılay Derneği Çorlu Şubesi'nin olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Türkiye Kızılay Derneği Çorlu Şubesi'nin olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Mevcut başkan Yılmaz, güven tazeleyerek yeniden şube başkanı olarak seçildi.

Çorlu Halk Eğitimi Merkezi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda. Mevcut başkan Alican Yılmaz başkanlığındaki yeni yönetim listesi üyelerin oyları ile yeniden göreve getirildi. Alican Yılmaz başkanlığındaki Kızılay Çorlu Şubesi'nde yönetim kurulu üyeliklerine Mustafa Serkan Akbulut, Nazmi Yamanoğlu, Huriye İrel, Murat Yurtsever, Semanur Yazgan ve Yusuf Fazlıoğlu seçilirken genel merkez genel kurul delegeliklerine de Nazmi Yamanoğlu, Murat Yurtsever, Bülent Baloğlu, Yusuf Fazlıoğlu, Mustafa Serkan Akbulut ve Yasin Yılmaz seçildiler.

Kızılay Çorlu Şubesi olarak geçen dönemde yaptıkları çalışmaları daha da genişleterek göreve devam edeceklerini kaydeden Çorlu Şube Başkanı Alican Yılmaz genel kurula katılarak kendisini ve ekibini yeniden göreve layık gören tüm üyelere teşekkür etti. - TEKİRDAĞ

Genel kurulda güven tazeledi
Genel kurulda güven tazeledi

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Türkiye Kızılay Derneği, Halk Eğitimi Merkezi, Kızılay, Çorlu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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