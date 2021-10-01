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Genel Müdür Aslay İshakçelebi Mahallesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Genel Müdür Aslay İshakçelebi Mahallesinde incelemelerde bulundu

01.10.2021 15:16
Genel Müdür Aslay İshakçelebi Mahallesinde incelemelerde bulundu, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, "154 Mahalle Projesi" kapsamında alt ve üstyapı dönüşümü devam eden Saruhanlı ilçesine bağlı İshakçelebi mahallesini ziyaret etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, "154 Mahalle Projesi" kapsamında alt ve üstyapı dönüşümü devam eden Saruhanlı ilçesine bağlı İshakçelebi mahallesini ziyaret etti.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, "154 Mahalle Projesi" kapsamında alt ve üstyapı çalışmaları devam eden Saruhanlı ilçesine bağlı İshakçelebi mahallesine bir ziyarette bulundu. Mahalle Muhtarı Metin Kumal ve mahalle sakinlerine Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Genel Müdür Aslay, mahallede sürdürülen çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Genel Müdür Aslay, yapılan yatırımların İshakçelebi'ye hayırlı olmasını dileyerek, Başkan Ergün'ün hediyelerini Muhtar Kumal'a takdim etti.

2014 yılında Manisa'nın Büyükşehir olmasıyla birlikte hem Büyükşehir Belediyesi'nin hem de MASKİ Genel Müdürlüğünün Saruhanlı'ya birçok yatırımı olduğunun altını çizen MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, "Sadece MASKİ Genel Müdürlüğümüzün Saruhanlı'da biten ve devam eden işlerinin toplamı 80 milyon TL. İshakçelebi mahallesinde de 20 kilometre kanalizasyon, 18 kilometre içme suyu hattı, 2 adet içme suyu deposu, bir adet arıtma tesisi ve 150 bin metrekare kilit parke döşeme işinin maliyeti 18,5 milyon TL. Sayın Başkanımız Cengiz Ergün'ün de söylediği gibi sağlıklı üstyapı sağlıklı altyapıyla oluyor. İshakçelebi'ye hayırlı uğurlu olsun. Bu işler kazılarak yapılan işler. Kazıldığı için toz toprak oluyor, yeri geliyor biraz çamur oluyor. Ama bu yatırım 50-60 yılda bir yapılan yatırım. Biraz cefası olacak ama sonra sefası da olacak. O yüzden mahalle sakinlerimizden biraz müsamaha bekliyoruz. Şimdiden verdiğimiz rahatsızlıklardan dolayı özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.

İshakçelebi Mahalle Muhtarı Metin Kumal da yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başkan Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda daha sağlıklı bir yaşam için yapılan hizmetlerden dolayı kendisine ve ekibine mahallem ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

. Ziyarette Genel Müdür Aslay'a Genel Müdür Yardımcıları Erman Aydınyer, Gökhan Çevik, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Saruhanlı İlçe Başkanı Baki Ulu, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu, Büyükşehir Belediyesi Eski Meclis Üyesi Süleyman Kahramanlar, Saruhanlı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Serdar Özgedik ve MASKİ Saruhanlı İlçe Şefi Kerim Oruç Ali Orhan da eşlik etti. - MANİSA

Genel Müdür Aslay İshakçelebi Mahallesinde incelemelerde bulundu
Genel Müdür Aslay İshakçelebi Mahallesinde incelemelerde bulundu
Genel Müdür Aslay İshakçelebi Mahallesinde incelemelerde bulundu
Genel Müdür Aslay İshakçelebi Mahallesinde incelemelerde bulundu

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, İshakçelebi, Saruhanlı, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Genel Müdür Aslay İshakçelebi Mahallesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genel Müdür Aslay İshakçelebi Mahallesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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