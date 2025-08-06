Genel Tarım Sayımı Kuyucak\'ta Başladı

Tarım politikaların daha verimli uygulanabilmesi amacıyla tarımsal verilerin güncellenmesi için gerçekleştirilen Genel Tarım Sayımı Aydın'ın Kuyucak ilçesinde başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ülke genelinde yürütülen Genel Tarım Sayımı kapsamında Kuyucak'ta da çalışmalar başladı. İlçedeki sayım faaliyetlerinin, Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi'nin öncülüğünde resmen başlatıldığını açıklayan Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Genel Tarım Sayımı ile Türkiye'nin tarım politikalarına yön verilmesine katkı sağlayacak tarımsal verilerin güncellenmesinin hedeflendiğini söyledi.

Sayım çalışmaları sayesinde hem mevcut tarımsal potansiyelin ortaya konacağı hem de gelecekte izlenecek stratejilerin belirlenmesine ışık tutulacağını vurgulayan Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Ülkemizin tarım politikalarına yön verilmesine yönelik tarımsal verilerin güncellenmesi amacıyla TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından Genel Tarım Sayımı yapılmakta olup, ilçemiz Genel Tarım Sayımı çalışmaları Kaymakamımız Fehmi Sinan Niyazi tarafından başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN