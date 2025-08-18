Genelkurmay Başkanlığı\'nda Devir Teslim

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanlığındaki devir teslim törenine katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki devir teslim töreninin ardından Genelkurmay Başkanlığındaki devir teslim törenine iştirak etti. Törende, 2025 Yüksek Askeri Şüra Toplantısı'nda emekli olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, görevi Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'na devretti. Törende, Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görevi devralan Orgeneral Metin Tokel de yer aldı. - ANKARA