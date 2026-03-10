Gercüş\'te Şehit Aileleri ve Gazilere İftar

Batman'ın Gercüş ilçesinde protokol üyeleri, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, Cumhuriyet Savcısı Ayben Saçmalı ve Batman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gazilerle buluştu. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen programda, ilçe protokolü şehit emanetleri ve kahraman gazilerle aynı sofrayı paylaşarak birlik mesajı verdi. Kurum amirlerinin de katıldığı davette, vatan için fedakarlık yapan ailelerle yakından ilgilenildi. - BATMAN