Gerengi İtalya'da önemli çalışmalara imza atıyor

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsnü Gerengi, "Biyobozunur İmplant Malzeme Geliştirilmesi" alanında araştırmalar yapmak için gittiği İtalya'da çalışmalarına başladı.

Önemli buluş ve Ar-Ge çalışmalarına imza atarak, birçok ödülün de sahibi olan Prof. Dr. Hüsnü Gerengi, görevlendirme ile gittiği Università degli studi di Bergamo'da "Biyobozunur İmplant Malzeme Geliştirilmesi" araştırma grubunun direktörlüğünü yürütüyor. Yaptığı çalışmalarla Türkiye'yi ve Düzce Üniversitesi'ni uluslararası alanda başarılı bir şekilde temsil eden Prof. Dr. Hüsnü Gerengi'yi, T.C. Milano Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Tolga Erdoğan ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yürütülen çalışmaların gurur verici olduğunu söyleyen Prof. Dr. Erdoğan, Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsnü Gerengi'ye ve ekibine başarı dileklerinde bulundu. - DÜZCE