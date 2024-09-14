Gerger'de Yüzyıllık Peynir Gelenekleri - Son Dakika
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Gerger'de Yüzyıllık Peynir Gelenekleri

Gerger\'de Yüzyıllık Peynir Gelenekleri

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde tulum peyniri ve çökelekler dağlardaki mağaralarda saklanıyor.

14.09.2024 13:57
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Adıyaman'ın Gerger ilçesinde yıllardır sürdürülen bir gelenek olan tulum peyniri ve çökeleklerin daha lezzetli olması için dağdaki mağaralarda saklama işi bu yıl da yapıldı.

Buzdolabının olmadığı yıllarda özellikle soğuk ortamda saklanması gereken gıdalar için köylülerin yayladaki dağlık alanda bulunan soğuk mağaralarda eşyalarını saklaması sonrası ortaya çıkan bu gelenek Adıyaman'ın Gerger ilçesi Yeşilyurt (Wank) köyünde halen devam ettiriliyor.

Köylülerin hazırladıkları keçi derisinin içine bastırılmış çökelek ve tulum peynirleri, zor bir yolculuk sonrasında Abacığ yaylasında bulunan mağaraların en derin noktalarında muhafazaya alınıyor. Yaklaşık 3 ay boyunca bu mağaralarda muhafaza edilen peynir ve çökelekler, havaların soğumasıyla tekrardan çıkarılarak tüketilmeye başlanıyor.

3 yüz yıllık geleneği gelecek nesillere de bırakmak istediklerini belirten Yeşilyurt Köyü sakinlerinden 72 yaşındaki Mehmet Ay, "Bu mağarayı, dedemden babama, babamdan da bana, sürekli burayı kullanıyoruz. Bu mağaraya yaklaşık 100 aile peynir ve çökeleklerini getirip koyuyor. Çökelekleri önce keçi derisine basıyorlar. Sonra da bu mağaraya getirip koyuyorlar. Burada 3 ay kalıyor. Kimse kimsenin erzaklarına karışmıyor. Bu da güzel bir gelenektir. İnşallah bu geleneği gelecek nesillere de bırakmak istiyoruz. Burası Allah'ın kendi kullarına bahşettiği doğal bir klimadır. Buraya getirdiğimiz çökelekler buradaki havadan da kıvamını alıyor. 3 ay sonra da kışın çıkarıp evimize götürüyoruz. Kendi ihtiyacımız kadarını alıp yiyoruz. Fazlasını da satıp ekonomimize, evimize katkı sağlıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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