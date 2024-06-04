Geri Dönüşüm Atölyesinden Bir Atık Hikayesi Sergisi

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Beyoğlu Belediyesi'nin desteği ile kurulan Geri Dönüşüm Atölyesinde atık malzemeleri yeniden işleyerek yeni ürünlere dönüştüren El Sanatları Eğitmeni Nurten Mamo, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde "Bir Atık Hikayesi' sergisini sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Geri dönüşüm çalışmaları kapsamında yeniden işlenerek çeşitli ürünlere dönüştürülen atık malzemeler ekonomiye katkısı açısından da büyük önem taşıyor. Beyoğlu'nda El Sanatları eğitmenliği yapan Nurten Mamo da bu işe gönül vermiş isimlerden birisi. Beyoğlu Belediyesi'nin desteği ile kurduğu Geri Dönüşüm Atölyesinde, çöpe atılan malzemeleri ince ince işleyen Nurten Mamo saat, ayna, abajur hatta keman yapıyor. Mamo'nun atık malzemelerden dönüştürdüğü 61 ürün, Beyoğlu Belediyesi tarafından, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenecek olan Bir Atık Hikayesi'nde sergilenecek. Sergi, 05-14 Haziran 2024 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

"Sınırsız bir hayal gücüyle çok şey yapılabilir"

Bir atık hikayesini anlatan El Sanatları Eğitmeni Nurten Mamo, sınırsız bir hayal gücüyle çok şey yapılabileceğini söylüyor. İşini sevdiğini belirten Mamo, "Üç yaşında yastıklara resim çizerek başlamıştım. Sonra altı yaşında bebekler tasarladım. 15 yaşında da El Sanatları kursuna başladım. Atılan tavaları gördüm yerde ve ilk ilhamımı bir tava verdi. O noktada başladı geri dönüşüm. Bunun ekolojiye, psikolojiye ve ekonomiye iyi geldiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Bu işi yaptıktan sonra hayattaki problemlerimi çözme kabiliyetimin geliştiğini de fark ettim. Bir gazete kağıdı, bir keman resmi ve gazoz kapaklar ile ilk kemanımı yaptım. Yaptığım işin estetik olması, kullanışlı olması, ömürlük olmasını amaçlıyorum, yani çöpten üretiyorum ama tekrar çöp olmasın, uzun zaman kullanabilelim istiyorum. Böylece dünyaya biraz daha şans vermiş oluruz. Hem çevreye duyarlılığı, hem emeğe saygısı ve bu sergiyi açmama vesile olduğu için İnan Güney'e çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL