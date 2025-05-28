Geri Dönüşüm Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika
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Yerel

Geri Dönüşüm Yarışması Sonuçlandı

Geri Dönüşüm Yarışması Sonuçlandı
28.05.2025 10:04
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Altunkaya Grubu, sürdürülebilirlik ve sanatı birleştiren yarışmayı başarıyla tamamladı.

Altunkaya Şirketler Grubu tarafından düzenlenen "El Sanatları ile Geri Dönüşüm Yarışması" sonuçlandı. Geri dönüşümle sanata ve sürdürülebilirliğe destek vermek amacıyla düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri İcra Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya tarafından verildi.

Türkiye ekonomisine yön veren kuruluşlar arasında yer alan Altunkaya Şirketler Grubu, sosyal sorumluluk projeleri ile de adından söz ettiriyor. Altunkaya Şirketler Grubu tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen "El Sanatları ile Geri Dönüşüm Yarışması" sonuçlandı.

Yarışma büyük ilgi gördü

Grup bünyesindeki İnsan Kaynakları Müdürlüğünün öncülüğünde düzenlenen "El Sanatları ile Geri Dönüşüm Yarışması", gençlerin aklını kullanarak sürdürülebilirliğe katkı sundukları anlamlı bir organizasyon olarak büyük ilgi gördü. Yarışma, Altunkaya Şirketler Grubu çalışanlarının 15-24 yaş aralığındaki çocukları, stajyerleri ve genç çalışanlarının katılımına açık olarak gerçekleştirildi.

Özgün eserler beğeni topladı

Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı 19 Mayıs 1919'un yıl dönümü nedeniyle düzenlenen ve gençliğe ilham veren, toplumsal farkındalık yapan yarışmaya katılanlar plastik, kağıt, metal ve atık tekstil gibi geri dönüştürülebilir malzemeleri sanata dönüştürerek özgün eserler ortaya koydu. Etkinlik, gençlerin çevresel duyarlılık kazanması ve sanatsal yönlerini geliştirmelerine fırsat sundu.

Ödüller Mahsum Altunkaya'dan

Büyük ilgi gören yarışmada birinciliği İkranur Çavdar, ikinciliği Sude Uslu, üçüncülüğü ise Cennet Ceyda Doğru kazandı. Yarışma sonunda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle Altunkaya Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya tarafından verildi. Ayrıca, yarışmaya katılan tüm gençlere çevreye katkılarından ötürü katılım ödülleri verildi.

"Sürdürülebilirlik tercih değil zorunluluktur"

Törende konuşan Altunkaya Şirketler Gruubu İcra Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, gençlerin çevreye karşı duyarlı bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çekerek, "Sürdürülebilirlik artık bir tercih değil, zorunluluktur. Gençlerimizi bu konuda bilinçlendirmek, onlara yol göstermek ve katılım alanları oluşturmak hepimizin sorumluluğu. Bugün burada gördüğümüz eserler, bu sorumluluğun ne kadar doğru ellerde olduğunu gösteriyor. Tüm katılımcılara ve yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Altunkaya Şirketler Grubu yetkilileri, çevre, eğitim ve insan kaynağına yatırım yapmaya devam edeceklerini belirtirken, önümüzdeki dönemlerde de benzer sosyal sorumluluk projeleriyle topluma değer katmayı sürdüreceklerini açıkladı. Bu özel etkinlik, sadece bir yarışma olmanın ötesinde; genç bireylerin doğaya, geri dönüşüme ve toplumsal katkıya dair bilinçle hareket etmelerini sağlayan örnek bir farkındalık çalışması olarak kayda geçti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etkinlik, Eğitim, Sanat, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Geri Dönüşüm Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika

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