Geri Dönüşümle Miniklere Hediye

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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde gönüllü ekiplerden, geri dönüşüm kapsamında sınavdan toplanan kalemleri süsleyip minik öğrencilere hediye etti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, gönüllü genç bireylerle "Genç Dönüşüm" projesi kapsamında sınavdan toplanan kalemleri süsleyip minik öğrencilere hediye etti. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, gönüllü gençleri güzel bir proje hazırladıkları için teşekkür ederek, "Projesini hayata geçirdikleri süre zarfında sınavdan toplanan kalemleri geri dönüşüm sağlayarak ekipler tarafından süslendi. Bilecik'in çeşitli bölge okullarına giden gönüllü genç ekipler öğrencilerle bir araya gelerek geri dönüştürdükleri kalemleri minik öğrencilere armağan ettiler. Bizde onları bu anlamlı proje için teşekkürlerimizi ilettik" dedi. - BİLECİK