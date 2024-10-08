Geri Giden Tırlar Şaşırttı - Son Dakika
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Yerel

Geri Giden Tırlar Şaşırttı

Amasya-Samsun karayolunda tırların geri geri gitmesi sürücüleri şaşırttı, çekimlerin nedeni anlaşıldı.

08.10.2024 19:22
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Amasya- Samsun karayolunda geri geri seyir halinde olan tırlar görenleri şaşırttı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kilometrelerce geri geri giden tırlarla karşılaşan sürücüler o anları cep telefonuyla kayda alarak şaşkınlıklarını dile getirdi. Gerçek ise bir süre sonra yanlarına yaklaşıldığında anlaşıldı. Geri geri giden tırın başka bir tır tarafından çekildiği anlaşıldı. Ayrıca önlerinde giden tırların da aynı şekilde seyir ettiği de kameraya yansıdı.

O anları görüntüleyen Amasya Suluovalı Yılmaz Keten, "Tırın bize doğru dönük halde olması bizi şaşırttı. Bir anormallik olduğunu fark ederek kaydettim. Sonrasında 2 tırın birbirine bağlı olarak yola devam ettiğini gördük. Çok da şaşırdık" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Geri Giden Tırlar Şaşırttı - Son Dakika

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