Geriş Köyü'nde Referandumla Belediye Sınırlarına Geçiş - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Geriş Köyü'nde Referandumla Belediye Sınırlarına Geçiş

Geriş Köyü\'nde Referandumla Belediye Sınırlarına Geçiş

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Geriş Köyü'nde, vatandaşlar referandum ile köyün 5 mahallesinin belediye sınırlarına dahil olması için 'Evet' oyu kullandı. Toplam 287 seçmenden 211'i oy kullandı.

25.11.2024 13:56  Güncelleme: 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Geriş Köyü'nün 5 mahallesinde kalan vatandaşlar belediye sınırlarına geçmek için topladıkları imzaların ardından köyde referandum kararı alındı. Demokrasi hakkını kullanan vatandaşlar sandığa giderek tercihlerini 'Evet' olarak verdi.

İlçeye bağlı Geriş Köyü'nde vatandaşlar belediye sınırlarına dahil olabilmek için imza topladı. Toplanan imzaları İlçe Kaymakamlığı'na teslim edilmesinin ardından köyde bulunan Salihoğlu, Recepoğlu, Şabanoğlu, Merkez ve Orta Mahalle de referandum kararı alındı.

Köyün 5 mahallesinde kurulan iki sandıkla birlikte vatandaşlar tercihlerini kullanmak için sandığa gitti. Sabah saatlerinde başlayan referandum akşam saat 17.00'de sona erdi. Toplam 287 seçmenn bulunduğu 5 mahallede 211 oy kullanıldı. Kullanılan oylardan 183'ü 'Evet' oyu çıkarken, 28 ise 'Hayır' oyu çıktı.

Referandumun sonuçlanmasıyla birlikte Geriş Köyü'nün 5 mahallesi Çaycuma Belediye sınırlarına dahil oldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, zonguldak, Belediye, Politika, Çaycuma, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Geriş Köyü'nde Referandumla Belediye Sınırlarına Geçiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki
14:05 İmamoğlu ve Kurum aylar sonra yeniden karşı karşıya: ’Hadi gel de kapat’ İmamoğlu ve Kurum aylar sonra yeniden karşı karşıya: 'Hadi gel de kapat'
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na yeni dava Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni dava
13:36 Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani “Karım beni aldatıyor“ demiş Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani "Karım beni aldatıyor" demiş
11:52 İstanbul’daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu
21:10 Beşiktaş taraftarları, maç bitmeden başkan Hasan Arat ve yönetimin istifasını istedi Beşiktaş taraftarları, maç bitmeden başkan Hasan Arat ve yönetimin istifasını istedi
21:05 Stratonikeia Antik Kenti’nde 2 Bin 250 Yıllık Kanalizasyon Sistemi Bulundu Stratonikeia Antik Kenti'nde 2 Bin 250 Yıllık Kanalizasyon Sistemi Bulundu
20:54 İstanbul’daki aile katliamında yeni detaylar Kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış İstanbul'daki aile katliamında yeni detaylar! Kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış
20:53 Beşiktaş, Göztepe’ye sahasında 4-2 yenildi Beşiktaş, Göztepe'ye sahasında 4-2 yenildi
20:42 Zeytin Hasadı İçin İşçi Bulunamıyor: Günlük 3 Bin TL Yevmiye Yetmiyor Zeytin Hasadı İçin İşçi Bulunamıyor: Günlük 3 Bin TL Yevmiye Yetmiyor
19:52 Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı
19:35 Jose Mourinho, Beşiktaş-Göztepe maçının tribünden izledi Jose Mourinho, Beşiktaş-Göztepe maçının tribünden izledi
19:14 İstanbul’da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
19:10 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 14:46:54. #1.13#
SON DAKİKA: Geriş Köyü'nde Referandumla Belediye Sınırlarına Geçiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.