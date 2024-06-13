Germencik Belediye Başkanı ASKİ çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Yerel

Germencik Belediye Başkanı ASKİ çalışmalarını inceledi

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, ilçede sondaj çalışması yürüten ASKİ ekiplerinin çalışmasını yerinde inceledi. Başkan Zencirci çalışmalardan dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

13.06.2024 17:33
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Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, ilçede sondaj çalışması yürüten ASKİ ekiplerinin çalışmasını yerinde inceledi. Başkan Zencirci çalışmalardan dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri, artan sıcaklarla birlikte su talebi konusunda sorun olmaması için Germencik'in Yedi Eylül Mahallesi'nde çalışma başlattı. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Zencirci, ekiplere kolaylık diledi. Başkan Zencirci, "Yaz mevsiminin iyice etkisini hissettirmesiyle beraber artan su ihtiyacını karşılamak ve muhtemel sorunların önüne geçmek için ASKİ ekiplerimiz takviye amaçlı sondaj çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na ilçemiz ve halkımızın adına teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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