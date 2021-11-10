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Germencik Belediye Başkanı Öndeş'ten çocuklara anlamlı hediye - Son Dakika

Germencik Belediye Başkanı Öndeş'ten çocuklara anlamlı hediye

10.11.2021 18:24
Germencik Belediye Başkanı Öndeş'ten çocuklara anlamlı hediye

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Nutuk' adlı eserinin çocuklar için hazırlanan versiyonu Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in talimatıyla ilçe genelindeki tüm ilk ve ortaokul öğrencilerine dağıtıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Nutuk' adlı eserinin çocuklar için hazırlanan versiyonu Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in talimatıyla ilçe genelindeki tüm ilk ve ortaokul öğrencilerine dağıtıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılında Germencik Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma törenine katılan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş törenin ardından Germencik Belediyesi Konferans Salonu'nda öğrenciler tarafından hazırlanan anma programına katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Nutuk' adlı eserinin çocuklar için hazırlanan versiyonunu Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in talimatıyla ilçe genelindeki tüm ilk ve ortaokul öğrencilerine dağıtıldı. Nutuk dağıtımını Germencik Belediyesi GESA ekipleri yaparken öğrenciler ve öğretmenler memnuniyetlerini dile getirerek yapılan bu anlamlı çalışmadan dolayı Başkan Öndeş'e teşekkür etti.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak yetmez, onu anlamak lazım. Onu anlamanın yolu onun fikirlerini, ideallerini benimsemekten, neyi neden yaptığını, nasıl bir yol izlediğini bilmekten geçer. Ne şanslıyız ki Mustafa Kemal Atatürk eşsiz eseri, bizler için bir ışık, bir rehber olan Nutuk'ta bizzat kendi kalemiyle, kendi kelamıyla bizlere lazım olan yol haritasını çizmiştir. İşte bizler bu anlamlı günde bu eşsiz eseri aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla buluşturmak için böyle bir çalışma yaptık. Çünkü bizleri güçlü ve müreffeh bir ülke yapmaya muktedir olanlar yalnızca yeni nesillerdir ve gençlerimiz sadece ama sadece onun ideallerini, fikirlerini ve düşüncelerini benimseyerek hedefe ulaşabilirler. Şunu da belirtmek isterim ki ilerleyecekleri bu yolda varacakları hedefte ellerindeki bu rehberle ne türlü badire olursa olsun, bahane üretmeyen çözüm ortaya koyan, engeller aşılmak içindir düşüncesini benimseyen bir nesil olacaklardır. Tüm çocuklarımızın bu eşsiz eseri dikkatle okumalarını rica ediyor, bu vesileyle büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı, rahmet ve özlemle anıyor, minnet duygularımı sunuyorum" dedi. - AYDIN

Germencik Belediye Başkanı Öndeş'ten çocuklara anlamlı hediye
Germencik Belediye Başkanı Öndeş'ten çocuklara anlamlı hediye
Germencik Belediye Başkanı Öndeş'ten çocuklara anlamlı hediye
Germencik Belediye Başkanı Öndeş'ten çocuklara anlamlı hediye
Germencik Belediye Başkanı Öndeş'ten çocuklara anlamlı hediye
Germencik Belediye Başkanı Öndeş'ten çocuklara anlamlı hediye

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Meydanı, Fuat Öndeş, Germencik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Germencik Belediye Başkanı Öndeş'ten çocuklara anlamlı hediye - Son Dakika


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SON DAKİKA: Germencik Belediye Başkanı Öndeş'ten çocuklara anlamlı hediye - Son Dakika
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