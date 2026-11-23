Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Emlak ve Çevre Temizlik ödemelerinde son tarihin 30 Kasım 2026 tarihi olduğunu vatandaşlara hatırlattı.

Başkan Zencirci paylaşımında, "Belediyemize olan vergi, ücret, kira ve ecrimisil borçlarınızı 30 Kasım 2026 tarihine kadar ödemenizi önemle rica ederiz. Ödemelerinizi Belediye Tahsilat Veznesi, Ortaklar Ek Hizmet Binası Tahsilat Veznesi, belediyemizin Halkbank hesabı veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Havale/EFT işlemlerinde açıklama bölümüne sicil numaranızı ve T.C. kimlik numaranızı yazmayı unutmayınız" dedi.