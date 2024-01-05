Germencik Belediyesi İlçe Merkezinde Çalışmalarını Tamamladı

Germencik Belediyesi tarafından düzenleme çalışması tamamlanan ilçe merkezinde bulunan Şehit Cafer Sokak, Lozan Caddesi ile Ortaklar Mahallesi'nde bulunan Yedi Eylül Caddesi, Ortaklar Bedrettin Dalan Kavşağı, Atatürk Caddesi, Aydın- İzmir kara yolu başta olmak üzere bu alanda önemli çalışmalar gerçekleştiren Belediye Başkanı Fuat Öndeş, ilçenin çehresini değiştirdi. İlçede yaşayan ve Germencik'ten geçen vatandaşlar tarafından oldukça beğenilen çalışmalar büyük takdir topluyor.

Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Germencik Belediyesi olarak ilçemizde bugüne kadar yapılmamış olan emsal projelere imza atarak işlek cadde ve sokaklarda kent estetiği, aydınlatma ve çevre düzenlemesine dair çalışmalar gerçekleştirdik. Şehit Cafer Sokak, Lozan Caddesi, Aydın-İzmir kara yolu güzergahı aydınlatmaları, Ortaklar Mahallesi'nde bulunan Yedi Eylül Caddesi, Ortaklar Bedrettin Dalan Kavşağı ve Atatürk Caddesi'ni ilçemize yakışan şekilde modernize ederek hizmete sunduk. İlçemizin vitrinine katkı sunan bu gibi çalışmalara devam edeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi daha modern ve daha güzel bir Germencik için var gücümüzle elimizden gelenin fazlasını yapacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan birçok önemli güzergahta da çalışma yapılması planlanıyor. - AYDIN