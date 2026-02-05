Germencik Belediyesi\'nden çevre temizliğine 100 yeni çöp konteyneri

Germencik Belediyesi çevre temizliği ve toplum sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdürürken, ilçe genelinde kullanılmak üzere 100 adet modern çöp konteyneri satın alındı.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci ilçe genelinde kullanılmak üzere 100 adet modern çöp konteyneri satın alındığını belirtti. Başkan Zencirci, belediye olarak çevreye duyarlı bir anlayışla hareket ettiklerini ifade ederek, ilçenin dört bir yanına dağıtılacak yeni konteynerlerle temizlik hizmetlerinin daha etkin hale geleceğini vurguladı. Temizlik ve çevre düzenine yönelik yatırımların kararlılıkla devam edeceğini dile getiren Zencirci, tüm çalışmaların vatandaşların daha huzurlu ve daha güzel bir Germencik'te yaşamaları amacıyla hayata geçirildiğini kaydetti. - AYDIN