Germencik Belediyesi\'nden Çöp Konteynerlerine Düzenli Bakım

Germencik Belediyesi çöp konteynerlerinin düzenli bakım ve ilaçlama işlemlerini aralıksız olarak gerçekleştirirken, eskiyenleri de yeniliyor.

Germencik Belediyesi, ilçede daha temiz bir çevre sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla temizliği her zaman ön planda tutuyor. Belediye ekipleri hem çevre sağlığını hem de vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla çöp konteynerlerinin düzenli olarak bakımdan geçiriyor. Belediye ekipleri çöp konteynerlerinin düzenli bakım ve ilaçlama işlemlerini yaparak eskiyenlerin yerine de yenilerini koyuyor. Germencik Belediyesi'nden yapılan paylaşımda, "Çöp konteynerlerimizde düzenli bakım ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Eskiyen ve kullanım süresi dolanları da yeniliyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN